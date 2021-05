Tuttosport - Giroud al Milan, operazione sul punto di essere completata

Il Milan sta trattando Olivier Giroud, centravanti in uscita dal Chelsea. Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, l'operazione sarebbe sul punto di essere completata. Il francese è forte, conosce la Champions League (che ha appena vinto con i Blues) e non farebbe ombra a Ibrahimovic. Insomma, sarebbe la pedina ideale per l'attacco di Pioli.