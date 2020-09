Il profilo di Wesley Fofana è da mesi nei radar di mercato del Milan. Come riporta Tuttosport, i contatti con gli agenti del giocatore sono costanti, anche perché la Fiorentina ha sparato alto per Milenkovic e Pezzella. Ma anche il Saint-Etienne non scherza. Il club francese, infatti, considera il giocatore incedibile. La sensazione è che soltanto un’offerta monstre potrebbe cambiare la situazione.