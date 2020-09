Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, non sarebbe sfumato l'interesse del Lione per Lucas Paquetà con i francesi che vorrebbero il brasiliano come rinforzo per la propria rosa. Nella trattativa per l'ex Flamengo, il club di Aulas avrebbe proprosto anche il centrale Denayer ma avrebbe riecevuto una risposta negativa dalla dirigenza rossonera.