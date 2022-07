Tuttosport - Milan ancora in corsa per Renato Sanches: i rossoneri non hanno mai ritirato la loro proposta d’acquisto

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, nonostante le continue voci che arrivano dalla Francia che spingono il giocatore verso il PSG, il Milan è assolutamente ancora in corsa per Renato Sanches. Anche perchè il club di via Aldo Rossi non ha mai ritirato la sua proposta d'acquisto e spera ancora di arrivare al centrocampista portoghese del Lille.