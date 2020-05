Asmir Begovic è arrivato in prestito per sei mesi al Milan a gennaio per sopperire alla partenza, sempre a titolo temporaneo, di Pepe Reina che attualmente veste la maglia dell'Aston Villa: il portiere bosniaco, secondo Tuttosport, non verrà però riscattato dal Bournemouth a fine stagione e dunque la sua avventura in rossonera è vicina alla conclusione.