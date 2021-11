Tuttosport - Milan, Conti via a gennaio: c'è la Sampdoria

Andrea Conti è destinato a lasciare il Milan già a gennaio. Fuori dalla lista Champions e mai utilizzato in campionato, sul terzino rossonero, come riporta Tuttosport, si registra l’interesse della Sampdoria. Il club blucerchiato potrebbe puntare su di lui se dovesse andar via Bereszynski. Per il Milan sarebbe l’ultimo treno per provare a incassare qualche euro, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza e a giugno partirebbe a costo zero.