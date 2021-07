Tuttosport - Milan, continua l'attesa per Giroud. L'alternativa è sempre Jovic

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan è sempre in attesa di novità sul fronte Olivier Giroud, con il quale i rossoneri hanno già raggiunto un accordo per un biennale da quattro milioni di euro a stagione: il centravanti francese non si è ancora liberato dal Chelsea, ma sa bene che il Diavolo lo prenderà solo a costo zero. Se le cose dovessero andare troppo per le lunghe, il club di via Aldo Rossi potrebbe virare su Luka Jovic che il Real Madrid potrebbe dare anche in prestito.