Tuttosport - Milan-De Paul, pista complicata per due motivi

Il Milan, che sta aspettando la risposta definitiva di Hakan Calhanoglu alla sua proposta di rinnovo, resta alla finestra per Rodrigo De Paul, ma la pista che porta al trequartista dell'Udinese è piuttosto complicata per due motivi: innanzittutto ad oggi non ci sono le condizioni economiche per far quadrare domanda e offerta, inoltre non è facile convincere le contropartite tecniche ad accettare il trasferimento a Udine. A riferirlo è questa mattina Tuttosport.