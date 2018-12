Tuttosport - Milan, frenata per Ibra ma la trattativa non è saltata

Sembrava mancare solo l'annuncio ufficiale e invece non è ancora chiusa la trattativa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il ritorno di quest'ultimo in rossonero: come spiega Tuttosport, nelle ultime ore l'affare ha infatti subito una frenata, ma non è comunque saltato. Il pressing dei Galaxy che vogliono convincere lo svedese a restare a Los Angeles e l'attesa in via Aldo Rossi per la sentenza UEFA hanno portato la situazione in stand-by.