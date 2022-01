Tuttosport - Milan, idea Tanganga per la difesa: il Tottenham spara alto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, sempre alla ricerca di un rinforzo per la difesa, ha effettuato un sondaggio con il Tottenham per il 22enne Japhet Tanganga. Tuttavia, stando all’indiscrezione riferita dal noto quotidiano, gli Spurs - che rimangono vigili su Kessie - hanno chiesto 25 milioni per la cessione a titolo definitivo del centrale inglese, non aprendo al prestito.