Tuttosport - Milan, il Lipsia alza l'offerta per Calhanoglu a 20 mln: no di Gattuso

Secondo quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, nelle scorse ore il Lipsia ha alzato la propria offerta per Hakan Calhanoglu: i tedeschi si sono infati spinti fino a 20 milioni di euro, ma è arrivato ancora una volta il no di Gattuso alla cessione del turco. Anche lo stesso numero 10 milanista non ha manifestato la volontà di andare via.