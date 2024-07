Tuttosport - Milan, in arrivo Fullkrug ma il 9 del futuro è Camarda

Dopo la chiusura della trattativa per Alvaro Morata, il Milan è vicinissimo a portarsi in casa un altro numero 9. Si tratta di Niklas Fullkrug, in uscita dal Borussia Dortmund, e per il quale il Diavolo sta lavorando per abbassare le pretese del club tedesco che chiede 15 milioni di euro. Come riporta Tuttosport, la scelta di puntare su attaccanti over 30 sarebbe dovuta alle grandi aspettative che in casa Milan tutti hanno per il giovane Francesco Camarda, prodotto del vivaio rossonero, e gioiellino da record con un esordio in Serie A a soli 15 anni. Secondo il quotidiano, Camarda potrebbe trovare spazio presto, magari tra qualche mese.

Questi i numeri di Füllkrug con la maglia del Borussia Dortmund nella stagione 2023-2024:

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 13

PRESENZE BUNDESLIGA: 29

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 1

PRESENZE TOTOLI: 43

MINUTI IN CAMPO: 3335'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 1