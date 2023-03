Tuttosport - Milan, in estate rivoluzione in attacco? L'unico certo di un posto è Giroud

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione di Tuttosport in edicola stamattina riferisce che in estate in casa rossonera potrebbe esserci una rivoluzione nel reparto offensivo del Milan: l'unico certo di un posto è Olivier Giroud, che a breve rinnoverà il suo contratto per un altro anno, mentre sono in bilico tutti gli altri (Origi e Rebic continuano a deludere, mentre il futuro di Ibrahimovic è un punto interrogativo). Serviranno quindi nuovi innesti e sono diversi i profili che stanno valutando Maldini e Massara: da Retegui del Tigre e Okafor del Salisburgo, fino a Balogun del Reims (ma di proprietà dell'Arsenal), Kolo Muani dell'Eintracht, Hojlund dell'Atalanta e Openda del Lens.