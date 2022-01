Tuttosport: "Milan, la suggestione Kulusevski è durata 24 ore. Ora il difensore: due in lizza"

"Milan, suggestione Kulusevski durata 24 ore. Ora il difensore: 2 in lizza" scrive oggi Tuttosport sul mercato dei rossoneri. Offerto lo svedese della Juve Dejan Kulusevski ai rossoneri: prestito oneroso tra i 3 e i 5 milioni con un obbligo di riscatto che sfiora i 40 milioni. Il giocatore piace ma non a queste cifre e non con queste formule: la suggestione è durata poco meno di una giornata. Intanto i rossoneri si concentrano sul difensore: Thiaw dello Schalke rimane un obiettivo ma i tedeschi dovranno abbassare le pretese (il Milan non va oltre i 6 milioni) mentre il profilo di Maxime Estève che si è raffreddato. Non è da escludere però che il Milan decida di non affondare il colpo e il pacchetto dei centrali resti immutato fino al termine della stagione.