Tuttosport - Milan, mercato in entrata bloccato: prima servono delle cessioni

In via Aldo Rossi vorrebbe rinforzare la rosa milanista, ma prima di fare delle operazioni in entrata sono necessarie delle cessioni. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che la regola dettata dalla proprietà è quella del mercato a saldo zero. I dirigenti rossoneri sono al lavoro per provare a cedere almeno uno tra Piatek, Paquetà e Suso, ma per il momento in via Aldo Rossi non sono arrivate proposte concrete.