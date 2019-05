Tuttosport - Milan-Sensi: ecco le cifre dell'affare

L'edizione odierna di Tuttosport riporta questa mattina le cifre dell'operazione che dovrebbe portare Stefano Sensi dal Sassuolo al Milan: il centrocampista è stato valutato 25 milioni di euro, ma i rossoneri ne dovranno versare solo la metà nelle casse del club di Squinzi in quanto gli emiliani dovranno pagare in estate al Diavolo i 12 milioni di euro per il riscatto obbligatorio di Manuel Locatelli. Per quanto riguarda il contratto, Sensi dovrebbe firmare un quinquennale con un ingaggio di poco inferiore ai due milioni di euro a stagione.