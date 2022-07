Tuttosport - Milan-Tanganga: il Tottenham vorrebbe inserire l'obbligo di riscatto, no dei rossoneri

MilanNews.it

Proseguono i contatti tra Milan e Tottenham per Japhet Tanganga, difensore inglese classe 1999 che ha dato parere positivo ai suoi agenti in merito al suo possibile trasferimento in rossonero. I due club stanno lavorando sulla base di un prestito, anche se gli Spurs vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto, opzione che invece i rossoneri non sembrano ad oggi intenzionati a concedere. Lo riferisce stamattina Tuttosport.