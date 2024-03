Tuttosport - Monza, Galliani al lavoro per trattenere Daniel Maldini anche nella prossima stagione: contatti avviati con il Milan

vedi letture

Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, Adriano Galliani, ad del Monza, è al lavoro per provare a trattenere in biancorosso anche nella prossima stagione Daniel Maldini, sbarcato in Brianza a gennaio in prestito secco dal Milan e reduce dal gol vittoria contro il Genoa. Sarebbero anche già stati avviati i contatti con il club rossonero per provare ad trovare un'intesa.

La formula, sempre secondo quanto riporta il quotidiano torinese, potrebbe essere la stessa che il Diavolo aveva trovato l'estate scorsa con l'Empoli, vale a dire un prestito con diritto di riscatto (4 milioni di euro) e controriscatto in favore del club di via Aldo Rossi (5 milioni di euro).