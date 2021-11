Tuttosport - Rinnovo Kessie: c'è distanza, ma al momento l'idea è di andare avanti insieme fino a fine stagione

La trattativa per il rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, è sempre ferma: la distanza tra domanda e offerta continua ad essere importante e per ora non si registrano passi in avanti. In queste ultime settimane, si è vociferato anche di un possibile addio del centrocampista ivoriano a gennaio, così da permettere al Milan di ottenere qualcosa dalla sua cessione, ma, secondo Tuttosport, al momento l'idea comune è quella di andare avanti insieme fino al termine della stagione.