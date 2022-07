Tuttosport - Rinnovo Tomori: l'inglese ha già dato mandato ai suoi agenti di trovare l’accordo con il Milan

MilanNews.it

Fikayo Tomori, uno dei grandi protagonisti del 19° scudetto rossonero che ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2025, non ha nessuna intenzione di andare via, anzi ha già dato mandato ai suoi agenti di trovare l’accordo con il club di via Aldo Rossi. A riferirlo è l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.