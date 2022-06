Tuttosport sul Milan: "I rinnovi subito: un'altra priorità per evitare un caso Donnarumma"

MilanNews.it

Tuttosport in edicola stamattina titola così sul Milan: "I rinnovi subito: un'altra priorità per evitare un caso Donnarumma". Oltre a pensare al mercato in entrata per rinforzare la rosa rossonera, il club di via Aldo Rossi è al lavoro anche per blindare alcuni suoi gioielli. Il primo della lista è certamente Rafael Leao, grande protagonista del 19° scudetto milanista. Oltre al portoghese, a Casa Milan si punta a rinnovare anche i contratti di Kalulu, Tomori e Bennacer.