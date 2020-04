Tuttosport - Thiago Silva, Milan opzione molto gradita

Avanti con il progetto giovani. Elliott e Gazidis sono intenzionati a puntare sulla cosiddetta “linea verde”, ma non scartano a priori la possibilità di inserire in rosa uno o più elementi di esperienza che possano trascinare il gruppo. L’importante, però, è non “svenarsi”. Perché il budget - che non sarà certo infinito - verrà investito su profili di talento e rivendibili in futuro. Il Milan, comunque potrebbe aprire a giocatori non più giovanissimi. Come Thiago Silva, ad esempio. Il difensore brasiliano, dopo otto anni al Paris Saint-Germain, ritiene concluso il suo percorso in Francia. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore ha dato mandato al suo agente di iniziare a guardarsi attorno e l’opzione Milan è una delle sue preferite, insieme a quella della Fluminense.