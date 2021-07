Tuttosport titola: "Con Ziyech e Tadic, Milan modello Ajax"

"Con Ziyech e Tadic, Milan modello Ajax": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri hanno messo gli occhi sul marocchino e sul serbo per rinforzare la trequarti. Il Diavolo tenterà l'affondo per il giocatore del Chelsea a fine mercato, mentre per il capitano dei Lanceri andrà superata la resistenza del club olandese, il quale non vorrebbe privarsene.