Via al calciomercato! Milan a caccia del difensore. Due possibili uscite

Comincia oggi il calciomercato invernale 2022 e per il Milan parte ufficialmente la caccia al nuovo difensore centrale; è già da un mese che, in realtà, Maldini e Massara stanno lavorando al sostituto di Simon Kjaer, ma è dalla giornata odierna che tutto avrebbe, in caso di acquisto, i crismi dettati, per l’appunto, dall’ufficialità.

Difensore cercasi

È ben noto che il preferito della dirigenza rossonera sia Sven Botman, difensore centrale classe 2000 in forza al Lille; nelle ultime ore si è vociferato di una possibile diminuzione delle richieste economiche del club francese, ma la trattativa resta comunque complicata e fattibile attraverso due strade: o l’acquisto a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro oppure una strategia alla Tomori, con un prestito oneroso con diritto oppure obbligo a fine stagione. Le alternative restano quelle conosciute fino ad oggi: Abdou Diallo del Paris Saint-Germain, Slazai del Fenerbahçe e i più distanti, soprattutto per le difficoltà a trattare con i rispettivi club proprietari, Milenkovic della Fiorentina e Bremer del Torino.

Due in uscita

Per quanto riguarda le possibili cessioni, inoltre, si attendono offerte per Samu Castillejo, che piace sia al Genoa che ad alcuni club esteri; vicinissimo, invece, il passaggio di Andrea Conti all’Empoli, che libererà il Milan di un ingaggio abbastanza oneroso. Oltre ai movimenti in entrata e in uscita, la dirigenza rossonera si concentrerà anche in questo calciomercato invernale sulle trattative per i rinnovi: restano sempre accese quelli per i prolungamenti di Theo, Leao e Bennacer, mentre sembrano ormai tracciate - e senza accordo - le discussioni con Franck Kessie.