VIDEO MN - Milan, incontro in sede con Riso. Sul tavolo il rinnovo di Nasti, c'è ottimismo

Nel pomeriggio odierno è andato in scena a Casa Milan, come dimostrano le immagini raccolte dal nostro inviato, un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente Beppe Riso. Sul tavolo c'è il possibile rinnovo di Marco Nasti, attaccante della Primavera che quest'anno ha già segnato 10 gol in 11 presenze in campionato. C'è ottimismo per un possibile accordo.

di Antonio Vitiello.