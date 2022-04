Voci su Asensio e Dybala al Milan: appeal mostruoso, situazioni simili, percentuali differenti

© foto di www.imagephotoagency.it

La lotta Scudetto impazza, ma il calciomercato non dorme praticamente mai e nelle ultime ore il mondo Milan si è scatenato ascoltando e leggendo di alcune indiscrezioni sul presunto interesse dei rossoneri per Paulo Dybala e per Marco Asensio.

Entusiasmo

Il popolo milanista, ovviamente, ha subito alzato la già elevata dose di entusiasmo. E non potrebbe essere altrimenti, dato l'appeal clamoroso che i due giocatori hanno già di per sé e che portebbero in caso di approdo in rossonero; già il fatto che, dopo anni bui, li si accosti al Milan fa capire quanto questo club sia cresciuto sul campo e fuori.



Le due situazioni sono simili

Sia Dybala che Asensio, infatti, sono due giocatori formidabili: tecnica sopraffina e classe di altissimo livello; farebbero straordinariamente al caso della trequarti di Stefano Pioli e sono entrambi in cerca di nuovi stimoli in un nuovi club di alto rango. Le percentuali di riuscita, però, differiscono: per Dybala la riuscità è resa quasi impossibile dalle alte cifre tra ingaggio e commissioni richieste dal calciatore classe 1993, mentre per Asensio c'è un po' più di margine di trattativa; lo spagnolo classe 1996 avrebbe richiesto un ingaggio alto, ma nei prossimi giorni si attendono sviluppi interessanti.