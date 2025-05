Walker, avventura al capolinea: il Milan non lo riscatterà. Il City tratterà solo per Reijnders

L’esperienza di Kyle Walker al Milan sembra ormai giunta al termine. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto, il club rossonero avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il terzino inglese, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative.

La decisione del Milan sarebbe legata a una valutazione complessiva del giocatore, tenendo conto di età, rendimento e costo del cartellino. Elementi che, secondo la dirigenza di via Aldo Rossi, non giustificherebbero l’investimento richiesto dal Manchester City. Walker, infatti, non è riuscito a imporsi con continuità nella formazione rossonera, vivendo un’annata piuttosto opaca.

Diverso, invece, il discorso per Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese, già protagonista in questa stagione con la maglia del Milan, è sempre più vicino alla conferma definitiva. City e Milan continueranno a lavorare nei prossimi giorni per chiudere l’affare, con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca entro la prossima settimana.