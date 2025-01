Walker non convocato per Ipswich Town-Manchester City. Il Milan lo aspetta

Kyle Walker si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Stando infatti a quanto riportato in giornata dal collega Matteo Moretto, il Diavolo conta di definire tutti i dettagli dell’operazione con il Manchester City entro le prossime 24 ore, anche perché con il giocatore l'accordo è totale oramai da giorni.

Dall'Inghilterra arriva poi un ulteriore assist a conferma del fatto che l'inglese si appresta a trasferirsi a Milano. Per la sfida di Premer League contro l'Ipswich Town Pep Guardiola ha infatti deciso di non convocare Kyle Walker, che non attende altro che il via libera definitivo per lasciare Manchester.