Ziyech gradisce il Milan ma c'è bisogno di trovare un accordo con il Chelsea per l'ingaggio

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, è tornato in voga negli ultimi giorni il nome dell'esterno marocchino del Chelsea Hakim Ziyech. Il calciatore gradirebbe la destinazione rossonera e, secondo le indiscrezioni, Milan e Chelsea potrebbero mettersi d'accordo sulla base di un prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto ancora da stabilire. L'ostacolo è l'ingaggio del giocatore, circa 6.5 milioni di euro: è necessario che i Blues vengano incontro ai Campioni d'Italia che non possono e non vogliono sostenere una tale spesa. C'è di buono che i rapporti tra i due club sono ottimi come hanno dimostrato gli affari andati in porto per Tomori e Bakayoko.