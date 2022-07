Ziyech non è l'unico piano B per la trequarti: torna di moda Berardi

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il marocchino in uscita dal Chelsea Hakim Ziyech non sarebbe l'unica alternativa a De Ketelaere qualora il Milan non chiudesse la trattativa con il Bruges. In terza fila rimane viva l'opzione Domenico Berardi, esterno del Sassuolo già accostato più volte al club rossonero nel recente passato.