Di Stefano: "A meno di clamorose novità sarà Fonseca il nuovo allenatore del Milan. Contro la Salernitana squadra a completa disposizione, ci saranno i saluti di Kjaer, Pioli e Giroud"

vedi letture

In vista dell'ultimo impegno ufficiale del Milan in questa stagione e dei possibili scenari futuri sul nuovo allenatore, ha parlato così direttamente da Milanello, il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe di Stefano. Queste le sue parole:

"Domani pomeriggio l'ultima conferenza di Stefano Pioli da allenatore del Milan, saluterà poi San Siro sabato sera contro la Salernitana. Una volta terminato il campionato, il Milan giocherà un'amichevole in Australia contro la Roma, ma con ogni probabilità in panchina ci sarà Bonera. Nel mentre, la dirigenza rossonera sta cercando un accordo con Fonseca che, a meno di clamorose novità sarà il prossimo allenatore del Milan. In vista di sabato sera tutti recuperati per Pioli, soprattutto Simon Kjaer che insieme a Giroud potrà salutare il pubblico di San Siro".