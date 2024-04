Di Stefano: "Allenamento della squadra al pomeriggio e poi partenza verso Reggio Emilia. L'umore a Milanello sembra positivo"

vedi letture

Dopo la recente sconfitta in Europa League contro la Roma, per il Milan di Pioli torna il campionato dove i rossoneri saranno impegnati domani in casa del Sassuolo. Dell'attuale momento a Milanello e dell'umore della squadra ha parlato così, il giornalista e inviato di Sky Sport, Peppe di Stefano:

"Giornata che sarà divisa in due parti, il Milan si ritroverà per pranzo per poi allenarsi a Milanello al pomeriggio, poi la partenza direzione Reggio Emilia. La percezione dell'umore mi sembra buono, i rossoneri hanno incassato la sconfitta e non potevano forse fare peggio perdendo solo 1-0 con qualche errore di troppo, anche qualche svista arbitrale. Il Milan ha la forza per poter ribaltare il risultato, lo dice l'esperienza e le ultime partite giocate a Roma, anche se adesso complicato e con i giallorossi forti di un gol di vantaggio. Nei rossoneri però, ci sono giocatori che possono fare bene e risultare decisivi: penso a Theo o Leao che considero campioni di questa squadra. Il Milan da oggi penserà a domani contro il Sassuolo, una sfida che evoca bei ricordi".