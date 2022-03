Di Stefano: "Dopo l'allenamento Ibra è stato un'ora e mezzo in palestra per un lavoro supplementare"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24 da Milanello, ha dichiarato su Zlatan Ibrahimovic: "Il Milan si allenato stamattian, poi c'è stato il pranzo obbligatorio e alla fine i giocatori hanno potuto tornare a casa. Ibrahimovic invece è uscito pochi minuti fa da Milanello perchè è rimasto un'ora e mezzo in più in palestra per fare un lavoro supplementare. Per mentalità è un giocatore diverso da tutti gli altri. Non se uno così possa decidere realmente di smettere di giocare a giugno. Ibra ha capito benissimo cosa può dare a questa squadra, non è più una questione di giocare o meno titolare".