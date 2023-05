Milan, domani oltre a Pioli parlerà anche Giroud in conferenza stampa prima del derby

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domani alle 14.30 a Milanello è in programma la conferenza stampa alla vigilia del derby di Champions League contro l'Inter. Come accade sempre in Europa, a parlare non sarà solo l'allenatore Stefano Pioli, ma al sua fianco ci sarà anche un giocatore rossonero: a rispondere alla domande dei giornalisti presenti nel Centro sportivo di Carnago ci sarà Olivier Giroud.