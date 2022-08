Milan, le foto dell'allenamento mattutino di oggi a Milanello

MilanNews.it

Il profilo Twitter ufficiale del Milan ha pubblicato alcune foto dell'allenamento rossonero, svolto questa mattina presso il centro sportivo di Milanello. Presenti tutti fatta eccezione per gli infortunati Krunic e Ibrahimovic, e Yacine Adli, assente, secondo l'indiscrezione di Sky, per la nascita della secondogenita in Francia. Il post del Milan recita: "Vibe check".