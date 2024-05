Milan, oggi colazione insieme e allenamento mattutino

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

La squadra si ritroverà a Milanello per la colazione obbligatoria e a seguire svolgerà l'allenamento.

IL REPORT DI IERI

Dopo tre giorni di riposo, il Milan ha ripreso la preparazione in vista della sfida di sabato 18 maggio - ore 20.45 - contro il Torino. La squadra si è ritrovata a Milanello per pranzo e subito dopo ha raggiunto gli spogliatoi.

Dopo un'accurata attivazione muscolare, i giocatori si sono trasferiti in campo sotto una pioggia incessante. La sessione è iniziata con una serie di torelli ed esercizi di possesso palla e si è conclusa con la consueta partitella. Simon Kjær e Ruben Loftus-Cheek sono usciti dall'area medica e stanno svolgendo un lavoro di riatletizzazione individuale.