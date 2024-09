Milanello, clima disteso oggi in conferenza: sorrisi e battute per Fonseca

Paulo Fonseca ha risposto oggi a Milanello alle domande dei giornalisti in vista della sfida di domani sera a San Siro contro il Lecce. Rispetto ad una settimana alla vigilia del derby, quella di oggi è stata una conferenza stampa completamente diversa: clima molto più disteso, più sorrisi e anche alcune battute da parte del tecnico milanista che invece solo pochi giorni fa aveva dovuto commentare anche le voci su un suo possibile esonero in caso di sconfitta contro l'Inter.

Durante la conferenza odierna, Fonseca ha commentato anche come il clima intorno al Milan è cambiato dopo il successo nel derby: "Noi latini siamo così (ride, ndr). Sono stato in una piazza che era così: se vinciamo siamo i migliori, se perdiamo... Non voglio dire questa parola (ride, ndr). Ho fatto lo stesso che ho fatto nelle scorse settimane. Alcune volte quando non si va bene non vogliamo leggere niente, ma quando vinciamo è diverso: ma per me non ho cambiato niente, non ho letto niente. Dobbiamo continuare a lavorare, a imparare, a migliorare: è la cosa più importante per me. Un giorno quando ero in Portogallo sono uscito con mio figlio, aveva 12 anni. Mi diceva che i tifosi erano arrabbiati con me: gli ho detto che quel giorno erano arrabbiati, il giorno dopo avrebbero applaudito. Il calcio è questo, emozione, momenti di tristezza e gioia. Essere tifosi è essere questo. Non è essere equilibrati. Io devo essere l'opposto, sono l'allenatore e devo essere equilibrato. Ma capisco l'irrazionalità dell'amore dei tifosi, non ho dentro di me nessun sentimento negativo per chi prima non era con me e ora è con me. So che è così".