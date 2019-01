Si avvicina il ritorno in campo del Milan in Serie A, dopo le gare, rispettivamente contro Sampdoria e Juventus, in Coppa Italia e Supercoppa italiana. In avvicinamento alla partita di lunedì, sul campo del Genoa, Gennaro Gattuso interverrà nella consueta conferenza stampa della vigilia. L'appuntamento è fissato alle 14, poi avverrà la partenza per Genova.