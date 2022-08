MilanNews.it

Il Milan proseguirà anche domani la sua preparazione in vista dell'ultima amichevole estiva di sabato contro il Vicenza e soprattutto in vista dell'esordio in campionato il prossimo 13 agosto contro l'Udinese: per la squadra rossonera di Stefano Pioli è in programma un'unica seduta di allenamento al mattino.