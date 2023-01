Milanello, Ibrahimovic al lavoro con il pallone

Zlatan Ibrahimovic, che sta proseguendo il suo lavoro personalizzato per recuperare dall'operazione al ginocchio dello scorso maggio, ha pubblicato una storia su Instagram mentre è su uno dei campi di Milanello con il pallone tra i piedi. Su quando potrà tornare a disposizione di Stefano Pioli non ci sono ancora certezze, ma il suo obiettivo sembra essere l'andata degli ottavi di Champions League contro il Tottenham in programma il 14 febbraio.