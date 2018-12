Si avvicina la sfida tra Milan e Torino, in programma domenica prossima a San Siro. La squadra rossonera proseguirà quest'oggi la preparazione alla sfida contro la formazione di Walter Mazzarri. Gennaro Gattuso ha fissato l'appuntamento per i suoi giocatori per questa mattina, alle 11.30 a Milanello.