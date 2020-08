Milanello, presente oggi anche il presidente Paolo Scaroni

Tutta la dirigenza al completo è presente oggi a Milanello: oltre all'ad Ivan Gazidis, al dt Paolo Maldini e al ds Frederic Massara che interveranno in conferenza stampa per presentare la nuova stagione, nel Centro sportivo milanista si è presentato questa mattina anche Paolo Scaroni, presidente del club di via Aldo Rossi.

The management at Milanello: full speed ahead towards a new season 🔴⚫



La dirigenza rossonera dà il via alla nuova stagione 🔴⚫