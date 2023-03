MILANELLO REPORT - Aumentano i giri sotto gli occhi dell'AD Furlani

Fonte: acmilan.com

Squadra al lavoro questa mattina a Milanello, ritrovo per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno. Presente anche il CEO Giorgio Furlani.

REPORT

Prima parte della sessione svolta in palestra per l'attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza eseguiti con l'ausilio degli attrezzi. Al termine, gruppo in campo dove ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. Dopo una serie di esercitazioni sul possesso, la sessione è proseguita con la squadra impegnata in una partita di allenamento con la formazione Primavera (due tempi da 15 minuti).

GIOVEDÌ 30 MARZO

Il programma prevede un allenamento al mattino.