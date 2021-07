MILANELLO REPORT - Doppia seduta, focus sul pallone

Nella giornata di giovedì, dopo quella di mercoledì, nuova doppia sessione di lavoro a Milanello per la squadra.

IL REPORT

I rossoneri si sono ritrovati per la colazione per il primo allenamento odierno, il quale si è svolto nel corso della mattinata. Riscaldamento in palestra, poi gruppo subito sul campo rialzato per iniziare con esercizi di mobilità con la palla, esercitazioni di tecnica in movimento, possesso palla con transizioni e lavoro finale aerobico.

Nel pomeriggio, invece, la seduta è stata caratterizzata da un ingresso ludico e successivamente da un'esercitazione tecnica sul dai e vai. Per concludere, Mister Pioli ha fatto giocare una partitella undici contro undici a campo ridotto.

VENERDÌ 16 LUGLIO

Il programma di domani prevede un allenamento mattutino, mentre dopo il pranzo obbligatorio la squadra lascerà il centro sportivo.