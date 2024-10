milanello report : esercitazioni attacco-difesa a -2 da Firenze

vedi letture

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan impegnato a Firenze domenica 6 ottobre alle ore 20.45.

REPORT

Prima parte del lavoro dedicata all'attivazione muscolare, svolta con l'ausilio degli ostacoli bassi; a seguire alcuni torelli a tema per terminare la fase di riscaldamento. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcuni lavori atletici e tecnici sulla rapidità seguiti da una serie di esercitazioni attacco–difesa che hanno preceduto la parte tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

SABATO 5 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino e la conferenza stampa del Mister alle ore 14.00, in diretta su Milan TV e AC Milan Official App. Nel pomeriggio la squadra partirà per Firenze.