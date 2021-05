MILANELLO REPORT: esercitazioni tecniche e fase tattica. Presenti Maldini e Massara

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Atalanta-Milan, ultima giornata di campionato. A Milanello per seguire l'allenamento presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT - Attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo, il rialzato dietro gli spogliatoi, dove la squadra ha iniziato il lavoro con alcune esercitazioni tecniche prima di passare alla fase tattica dell'allenamento odierno. Come di consueto partitella finale su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.