MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno: al lavoro per il Cagliari

Questa mattina, dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Gattuso al termine della trasferta di Roma, i rossoneri hanno ripreso gli allenamenti a Milanello.

IL REPORT

Riscaldamento in palestra prima di uscire sul centrale per svolgere un torello nel cerchio di centrocampo. Conclusa la fase di attivazione muscolare, la squadra è stata divisa in tre gruppi per effettuare un lavoro tecnico e atletico: il primo e il secondo sono stati impegnati in un'esercitazione - su campo ridotto - sul possesso palla, mentre il terzo ha proseguito la fase atletica attraverso una corsa a ritmo variabile lungo il perimetro. La sessione è andata avanti alternando esercizi tecnici e atletici. La squadra, infine, si è riunita per una partitella - su campo ridotto - prima di rientrare negli spogliatoi.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

Per giovedì 7 febbraio il programma di Milanello prevede ancora un solo allenamento mattutino a partire dalle 11.30.