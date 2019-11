MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno dei rossoneri

Penultimo allenamento settimanale a Milanello, con la squadra sempre a ranghi ridotti per le assenze dei rossoneri impegnati con le nazionali. Squadra pronta alle 10.30 per l'attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo, il ribassato alle spalle degli spogliatoi, per il lavoro con il pallone.

Gruppo suddiviso poi in due squadre: prima sfide con le mani, successivamente esercitazioni tecniche seguite da alcune partitelle a tema, a uno o due tocchi. A conclusione dell'allenamento, partita su campo ridotto ed esercitazioni sui tiri in porta. Domani, sabato 16 novembre, il programma prevede un allenamento sempre al mattino.