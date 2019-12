MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno dei rossoneri

Squadra al lavoro a Milanello questo pomeriggio dopo il giorno di riposo concesso ieri da Mister Pioli. Prosegue dunque la preparazione in vista dell'ultima partita del 2019 che vedrà il Milan impegnato a Bergamo con l'Atalanta domenica 22 dicembre alle 12.30.

Sessione di video analisi per i rossoneri, prima di procedere con l'attivazione muscolare eseguita in palestra. A seguire squadra in campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per una fase di riscaldamento con una serie di esercizi tra le sagome e gli ostacoli bassi, seguiti da alcuni torelli a tema. I portieri, parallelamente, hanno svolto un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci.

Il programma di giornata si è poi focalizzato sul possesso palla, che ha preceduto una serie di esercitazioni tecniche seguite da alcune partitelle a tema su campo ridotto. Cross e tiri in porta per terminare il lavoro odierno.

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

Il programma di domani, giovedì 19 dicembre, prevede una seduta d'allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.