MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta mattutina: gruppo diviso in due, focus su tattica e tecnica

Un'altra splendida giornata di sole ha accolto i rossoneri a Milanello, questa mattina, per il penultimo allenamento in preparazione di Milan-Sassuolo, 26° giornata di Serie A in programma sabato 2 marzo alle 18.00 a San Siro.

IL REPORT

Sul centrale, alle 11.30, è iniziato il riscaldamento con un torello nel cerchio di centrocampo. Poi il lavoro è proseguito nella porzione di campo alle spalle delle porte dove la squadra ha svolto alcuni esercizi atletici eseguiti utilizzando degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte, il gruppo è stato diviso in due: il primo ha curato la tattica, in particolare sui movimenti difensivi; il secondo si è focalizzato sulla tecnica giocando una serie di partitelle su campo ridotto. In chiusura, spazio alla partitella finale.